Мужчина отомстил бывшей девушке и выложил в соцсети ее интимные фото и видео

Таким образом 22-летний мужчина хотел отомстить девушке за разрыв отношений Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице мужчина распространял видео и фото порнографического содержания бывшей девушки.

Таким образом 22-летний мужчина хотел отомстить девушке за разрыв отношений, сообщил начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Кирилл Доценко.

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"19-летняя винничанка с заявила о том, что ее бывший парень в соцсети выложил интимные фото и видео с ее изображением. По словам заявительницы, парень пытался восстановить с ней отношения, а в случае отказа - угрожал выложить ее интимные фото в интернет", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство за распространение порнографических материалов. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками развращал несовершеннолетних и распространял видео и фото порнографического характера с их участием. Видео и фото запрещенного содержания преступники продавали в интернете.