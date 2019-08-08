Мужчина ограбил онкобольную девочку

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина украл коробку с пожертвованиями для онкобольной Киры Короед.

Инцидент произошел в мясном магазине на 44-м квартале и попал на камеры видеонаблюдения, сообщает one.kr.ua.

Автор: one.kr.ua В Кривом Роге мужчина украл коробку с пожертвованиями для онкобольной Киры Короед

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На видео видно, как посетитель незаметно для продавца забирает коробку с деньгами с прилавка и кладет ее в свой пакет.

Автор: one.kr.ua В Кривом Роге мужчина украл коробку с пожертвованиями для онкобольной Киры Короед

Кира Короед борется с раком крови. Диагноз врачей - острый лимфобластный лейкоз тип 1.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДТП України (@dtp.ua) 8 Авг 2019 в 1:29 PDT

97 тысяч гривен, собранные на лечение онкобольного мальчика исчезли со счета. Об этом сообщила тетя больного. Накануне, 36-летней женщине, которая живет в одном из сел вблизи Ивано-Франковска позвонил неизвестный и предложил помощь.