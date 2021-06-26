Мужчина оформил 25 кредитов на коллегу

25-летнего жителя Львовщины разоблачили в мошенничестве.

Он оформил 25 онлайн-кредитов на свою знакомую-коллегу и незаконно завладел деньгами. Общая сумма кредитных денег, которые получил мужчина, - 38,5 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленник, войдя обманным путем в доверие к своей бывшей коллеги по работе, получил доступ к ее мобильному телефону, заменил пароль онлайн-банкинга и ее финансовый номер. Тогда, имея доступ к паспортным данным знакомой, он оформил на ее имя 25 онлайн кредитов в различных микрофинансовых учреждениях на общую сумму 38,5 тысяч гривен. Узнав, что на ее имя были заключены кредитные договоры, о которых она не знала, владелица счета обратилась за помощью в полицию", - говорится в сообщении.

Мошеннику грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Жители Нежина Черниговской области взяли 400 тыс. грн онлайн-кредитов на других граждан. В целом они причастны к оформлению почти 500 мошеннических кредитов. Паспортные данные и идентификационные номера людей злоумышленники брали с баз в сети.