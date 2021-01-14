На Николаевщине мужчина обвинил полицейского в избиении. Фото: npu.gov.ua

В Южноукраинске Николаевской области 41-летний мужчина обвинил полицейских в избиении.

7 января он был участником драки, за что попал в полицию вместе с двумя другими фигурантами. После оформления материалов всех 3 отпустили. А 11 января мужчина обратился за помощью в больницу, заявив, что телесные повреждения ему нанес полицейский, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"В больнице мужчину прооперировали, он находится в стационаре", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, которые на тот момент были в составе следственно-оперативной группы, старший следователь и оперуполномоченный, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Руководство областной полиции проводит служебное расследование. Готовятся материалы для сообщения в территориальное управление ГБР.

Житель Балты Одесской области обвинил местных полицейских в незаконном содержании в отделении и избиении. С соответствующим заявлением обратился в Деснянское управления полиции Киева. А также изложил информацию в соцсети. Проверку информации проводит Департамент внутренней безопасности Нацполиции.