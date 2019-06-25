Мужчина неделю висел в петле в открытой квартире

В Тернополе в квартире многоэтажки обнаружили тело мужчины в петле. Висел больше недели. Фото - uzhgorod.net.ua

В Тернополе в квартире многоэтажки обнаружили тело мужчины в петле. По предварительной информации, покончил с собой более недели назад.

Двери в жилье были открыты, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

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"В полицию позвонил житель многоэтажки. Жаловался, что из квартиры этажом выше в течение длительного времени ощущается неприятный запах. Полицейские вошли в квартиру, которая была открыта, и обнаружили владельца повешенным. Соседи рассказали, что он разведен и жил сам", - рассказали в полиции.

Что побудило мужчину совершить самоубийство - устанавливают полицейские. Открыто уголовное производство.

В Переяславе-Хмельницком Киевской области повесилась молодая женщина. Мертвой ее обнаружили в квартире на ул. Грушевского, 49. Женщина проживала с 4-летней дочкой.