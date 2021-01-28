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четверг, 28 января 2021 18:10

Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео

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Мужчина насиловал несовершеннолетних парней и снимал это на видео
Насильник все снимал на видео Фото: pixabay.com

На Киевщине 35-летний житель Кагарлицкого района насиловал двух несовершеннолетних парней.

Насильник все снимал на видео, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"В октябре прошлого года мобильный телефон, где содержались видеофайлы порнографического характера, нашел прохожий в Киеве и принес находку в одно из столичных управлений полиции. Далее поиском "автора" видео занимались работники полиции Киевщины", - говорится в сообщении.

Мужчину удалось задержать. В его доме провели обыски и изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карточки.

Все изъятые доказательства отправили на экспертизу. Ее результаты показали, что мужчина насиловал парней.

Насильнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

На Сумщине полицейские задержали 43-летнего мужчину, который находился в розыске с 2019 года. Мужчина насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы, пока женщины не было дома.

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