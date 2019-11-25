Мужчина напоил и изнасиловал 15-летнюю падчерицу

В Одесской области 53-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу. Фото - ТСН

В Одесской области 53-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю падчерицу.

О происшествии сообщила родственница потерпевшей, которая была первой, кому та доверилась, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула. Проснулась девушка, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь", - сказано в сообщении.

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Девушку осмотрели врачи. С места происшествия, где живет семья, полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

В Люботине на Харьковщине задержали 49-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Когда приехала полиция - подозреваемый вонзил себе в живот нож.