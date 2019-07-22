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понедельник, 22 июля 2019 15:04

Мужчина надругался над 52-летней знакомой

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Мужчина надругался над 52-летней знакомой
Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными побоями. Фото: Информатор

52-летнюю жительницу поселка Малая Даниловка Дергачевского района Харьковской области избил и изнасиловал знакомый.

21 июля в 18:38 бригадой скорой медицинской помощи ее привезли в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова. Малая многочисленные побои, сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

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Квартиру пострадавшей осмотрели правоохранители Дергачевского отдела полиции. Изъяли вещественные доказательства.

По факту преступления открыли 2 производства об изнасиловании и умышленное легкое телесное ушкодження. Нарушителю грозит 5 лет тюрьмы.

В Николаеве прохожие помешали насильнику надругаться над 20-летней девушкой в Ингульском районе. Инцидент произошел 27 июня около десяти часов вечера, когда местная жительница возвращалась домой.

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