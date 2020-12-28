Мужчина на съемной квартире хранил наркотики на 250 тыс. грн - его разоблачила владелица

В Николаеве мужчина на съемной квартире хранил наркотики.

Разоблачила наркоделка владелица квартиры. В одной из комнат женщина увидела вещества похожи на наркотики и сразу рассказала об этом полицейским, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Фото: mk.npu.gov.ua

"27 декабря следователи и оперативники Заводского отдела полиции провели неотложный обыск по месту жительства 24-летнего жителя Новоодесского района. В арендованной фигурантом квартире в микрорайоне Намыв во время следственных действий полицейские обнаружили около 400 штук пластиковых колб с психотропами, около 250 грамм амфетамина, около 150 грамм каннабиса, зип-пакеты с кристаллическим веществом белого и фиолетового цвета (наркотические соли), весом около 50 грамм, электронные весы - 3 штуки с наслоением порошкообразного вещества белого цвета", - говорится в сообщении.

Также у мужчины нашли 20 тыс. пакетов для фасовки и 90 рулонов изоленты, посуду и пластиковые емкости для фасовки наркотиков. В полиции добавляют, что мужчина планировал распространять наркотики методом закладок.

Сейчас продолжаются следственные действия. Стоимость изъятых у него наркотиков составляет около 250 тыс. грн. Наркоделку грозит до 8 лет лишения свободы.

В Хмельницкой области полицейские задержали бывшего правоохранителя, который продавал наркотики. Наркоделец варил их самостоятельно и продавал на территории Хмельницкой области.