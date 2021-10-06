Мужчина на глазах у свидетелей столкнул с балкона знакомую

На Ровенщине 30-летний мужчина столкнул 39-летнюю знакомую с балкона на третьем этаже многоэтажки. Фото: t.me/NPU_Rivne

5 октября в Костополе Ровенской области 30-летний мужчина столкнул 39-летнюю знакомую с балкона на третьем этаже многоэтажки. Все произошло на глазах у свидетелей.

Женщина выжила, но состояние ее тяжелое. За жизнь потерпевшей борются медики, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Все произошло в многоэтажке на улице Степанской. Шестеро знакомых гостили в квартире одного из них. 30-летний мужчина и 39-летняя женщина вышли на балкон. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник столкнул женщину. Свидетелями преступления стали другие знакомые", - сказано в сообщении.

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Пострадавшую с переломом таза, множественными переломами ребер и политравмой госпитализировали.

Полицейские задержали подозреваемого и поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В Северодонецке Луганской области 27-летнюю Дарью Коневу муж выбросил с балкона четвертого этажа после ссоры. Женщина получила тяжелые травмы, но выжила. Полицию и медиков вызвали соседи дома напротив. Женщина была в сознании и умоляла о помощи. Она рассказала, что с балкона ее выбросил муж, и просила соседку забрать дочь из квартиры.