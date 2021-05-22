Мужчина на глазах у 13-летнего сына расправился с женой

В Донецкой области мужчина на глазах у 13-летнего сына жестоко расправился с женой. Фото: npu.gov.ua

В Дружковке Донецкой области 45-летний мужчина убил 34-летнюю жену.

Свидетелем расправы стал 13-летний сын супругов. Он и вызвал полицию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 25 ножевых на глазах у жены и детей: 19-летний сын заказал отца ради наследства

"На почве ревности между супругами возник конфликт. Мужчина схватился за кирпич и ударил жену по голове. Сын супругов позвонил в полицию, сказал, что папа бьет маму. На место сразу выехал наряд. Однако спасти женщину не удалось, она уже была мертва", - сказано в сообщении.

Мужчину взяли под стражу по решению суда. Его могут посадить на 15 лет.

В городе Синельниково Днепропетровской мужчина на глазах у детей зарубил 29-летнюю сожительницу. Трагедия произошла во время семейной ссоры. Затем бросился с топором на правоохранителей, которые приехали на вызов.