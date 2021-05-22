Мужчина на глазах у 13-летнего сына расправился с женой

В Дружковке Донецкой области 45-летний мужчина убил 34-летнюю жену.
Свидетелем расправы стал 13-летний сын супругов. Он и вызвал полицию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"На почве ревности между супругами возник конфликт. Мужчина схватился за кирпич и ударил жену по голове. Сын супругов позвонил в полицию, сказал, что папа бьет маму. На место сразу выехал наряд. Однако спасти женщину не удалось, она уже была мертва", - сказано в сообщении.
Мужчину взяли под стражу по решению суда. Его могут посадить на 15 лет.
В городе Синельниково Днепропетровской мужчина на глазах у детей зарубил 29-летнюю сожительницу. Трагедия произошла во время семейной ссоры. Затем бросился с топором на правоохранителей, которые приехали на вызов.
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