Мужчина лег на рельсы перед поездом

Вечером 3 августа у железнодорожной станции Бугаз Одесской области мужчину переехал электропоезд.
Он лег на рельсы. И избежать наезда было невозможно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог", - говорят полицейские.
Открыли уголовное производство. Устанавливают полные обстоятельства трагедии.
В поселке Андреевка на Харьковщине под колесами поезда сообщением Константиновка-Харьков погиб 49-летний мужчина. На пути он лег сам.
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