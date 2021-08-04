Мужчина лег на рельсы перед поездом

Вечером 3 августа у железнодорожной станции Бугаз Одесской области мужчину переехал электропоезд.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области мужчину переехал электропоезд

Он лег на рельсы. И избежать наезда было невозможно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По словам машиниста, он увидел, как мужчина лег на рельсы, подал ему сигнал и начал тормозить, но вовремя остановить поезд не смог", - говорят полицейские.

Автор: od.npu.gov.ua Мужчина сам лег на рельсы. Остановить поезд вовремя машинист не смог

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