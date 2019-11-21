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четверг, 21 ноября 2019 14:42

Мужчина изнасиловал сироту и пытался зарезать себя

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Мужчина изнасиловал сироту и пытался зарезать себя
На Харьковщине задержали 49-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу. Фото - shocked.news

В Люботине на Харьковщине задержали 49-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю падчерицу.

Когда приехала полиция - подозреваемый ударил себя в живот ножом, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина склонил несовершеннолетнего к половому контакту. Увидев сотрудников полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством", - рассказали в полиции.

Подозреваемый находится в больнице. За изнасилование его могут посадить на 12 лет. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На Николаевщине 13-летняя школьница забеременела от отчима. Девушка на 7-м месяце беременности. Ее 54-летнего отчима взяли под стражу без права на залог.

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