Мужчина изнасиловал 13-летнюю девушку, пока ее матери не было дома

Мать девочки в это время была на работе Фото: informator.press

В Новой Одессе Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девушку.

Мать девушки в это время была на работе, сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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"Поздно ночью 14 июля этого года знакомый матери девушки пришел в их дом. Выяснив, что женщина находится на работе, мужчина зашел в комнату, где изнасиловал девушку", - говорится в сообщении.

Насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Чернигове 40-летний мужчина пытался изнасиловать несовершеннолетнюю дочь сожительницы. Перед этим обидчик выгнал женщину из квартиры.