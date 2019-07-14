В Киеве ограбили кассира лотерейного заведения. Фото: ГК

В Киеве мужчина избил и ограбил женщину-кассира одного из лотерейных заведений.

Инцидент произошел в Голосеевском районе города. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Злоумышленник позвал женщину, а затем сильно ударил, из-за чего она потеряла сознание. После этого преступник забрал деньги из кассы и снял с женщины все украшения.

Этот мужчина совершил уже три разбойных нападения. Все его жертвы были работниками или посетителями лотерейных заведений.

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