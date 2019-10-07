Мужчина избил и изнасиловал 16-летнюю дочь

В Тараще Киевской области 16-летнюю девушку избил и изнасиловал отец. Фото - kv.npu.gov.ua

В Тараще Киевской области 16-летнюю девушку избил и изнасиловал отец.

Поиздевался над дочерью в лесу, о чем она сама заявила в полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Мужчина был дома, пьян. Девушку к тому времени уже забрали в районную больницу на обследование. Мужчину задержали", - сообщили в полиции.

Свою вину мужчина не признает. Уверяет, что этого не совершал. Следователи открыли уголовное производство.

Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области. Насильник из села Архангельское отсидел срок за кражу.