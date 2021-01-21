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четверг, 21 января 2021 07:40

Мужчина избил беременную жену - она потеряла ребенка

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Мужчина избил беременную жену - она потеряла ребенка
После избиения у женщины замер плод Фото: volyn.com.ua

В Днепре мужчина избил беременную жену.

Инцидент произошел 20 января на проспекте Мира. После избиения у женщины замер плод, пишет Днепр оперативный.

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"В один из роддомов Днепра поступила женщина с телесными повреждениями. Во время выяснения обстоятельств оказалось, что пострадавшую избил муж. Женщина находилась на 29-й неделе беременности. В результате избиения плод замер", - говорится в сообщении.

Сейчас детали происшествия выясняют полицейские.

В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке. 26-летняя женщина ехала с матерью. Один из пассажиров отказался уступить женщине место.

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Дата
21
января

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