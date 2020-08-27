Мужчина исчез вместе с авто после ночной рыбалки

50-летний житель Новогуйвинского на Житомирщине исчез вместе со своим автомобилем ВАЗ вблизи с. Пряжева.

Он рыбачил с друзьями на местном водоеме. В полночь пошел в машину спать. Когда утром товарищи заметили его отсутствие, вызвали полицию и спасателей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: zt.npu.gov.ua В Житомирской области во время рыбалки 50-летний мужчина исчез вместе с авто

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"Автомобиль пропавшего стоял на холме. Другие отдыхали в своем авто рядом. Утром они обнаружили отсутствие товарища и его ВАЗа и заметили следы колес, которые вели к реке. Спасатели подняли авто из водоема с телом владельца в салоне", - сказано в сообщении.

Автор: zt.npu.gov.ua Авто с владельцем в салоне достали из водоема спасатели

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Близ села Большое Устье в Черниговской области мужчина утонул в собственном автомобиле. На берегу реки рыбачила компания. В какой-то момент один из друзей сел за руль своей "Нивы". А потом машина скатилась в реку Десна. 57-летний мужчина выбраться не смог. Доставали его и машину спасатели.