Мужчина дважды за день обокрал супермаркет на столичной Оболони

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали 33-летнего мужчину, который дважды за день обокрал супермаркет на ул. Полярной в Оболонском районе Киева.

Злоумышленник разработал план действий, согласно которому вынес из магазина товара почти на 20 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Охранники задержали посетителя с товаром, за который он не рассчитался. Сотрудники магазина заметили, как мужчина длительное время прогуливался между торговых рядов и загружал товары в тележку. Однако через некоторое время он вышел из магазина без каких-либо покупок, чем еще больше привлек внимание охраны. Проследив за ним по камерам видеонаблюдения, работники магазина увидели, как покупатель вышел в другое торговое помещение на улице, где перебросил товары через забор и убежал", - сказано в сообщении.

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Полицейские установили, что мужчина утром этого же дня уже посещал этот магазин и таким образом вынес товары, не уплатив за них. Личность злоумышленника установили и задержали его неподалеку маркета в момент, когда он забирал из тайника украденный товар.

Полицейским правонарушитель рассказал, что украденные утром товары он сбыл на рынке, поэтому решил повторить свой "удачный" шопинг. Первый раз злоумышленник нанес ущерб магазину на сумму 14,2 тыс. грн. Во второй визит в магазин мужчина украл товара на 8,7 тыс. грн.

Задержанный уже имел судимости за имущественные преступления. За кражу ему грозит до 5 лет за решеткой.

38-летний полтавчанин украл дезодорант из супермаркета. Начал стреляли в охрану и убежал.