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вторник, 05 марта 2019 02:43

Мужчина блокировал линию "скорой", рассказывая свои откровенные фантазии

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Мужчина блокировал линию &quot;скорой&quot;, рассказывая свои откровенные фантазии
Фото: УНИАН

В Краматорске Донецкой области полицейские задержали мужчину, который в течение нескольких месяцев блокировал линию местной "скорой помощи".

В результате его действий люди, которые действительно нуждались в экстренной медпомощи, не могли ее получить, сообщает местное издание "Восточный проект".

Задержанным оказался 31-летний краматорчанин. С октября прошлого года по февраль он почти каждый день звонил на линию "103", молчал в трубку или "начинал рассказывать свои откровенные фантазии". Он звонил от 400 до 1618 раз подряд, занимая линию "скорой помощи" от 1,5 до 6 часов в сутки.

В феврале у медиков лопнуло терпение и они подали заявление в полицию. Через 19 дней правоохранители нашли злоумышленника, ему сообщили о подозрении в 104 случаях хулиганства.

Подозреваемому грозит штраф от 8500 до 17 тыс. грн, арест на шесть месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

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Напомним, на Прикарпатье телефонные мошенники выманили у дочери нардепа почти 4 тысячи долларов.

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