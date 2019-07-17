Мужчина бежал через окно от собственной жены

Мужчина, который бежал от жены через окно, убегал от собственной жены.
Она посадила его под домашний арест, потому что считала, что он имеет проблемы с алкоголем, пишет ТСН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прохожие поймали 11-месячного мальчика, выпавшего из окна многоэтажки
Беглец не согласился с решением жены, поэтому решил устроить побег.
В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простынях. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз. Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи.
Комментарии