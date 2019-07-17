Мужчина бежал через окно от собственной жены

Убегая от жены, мужчина прыгнул из окна. Фото: ТСН

Мужчина, который бежал от жены через окно, убегал от собственной жены.

Она посадила его под домашний арест, потому что считала, что он имеет проблемы с алкоголем, пишет ТСН.

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Беглец не согласился с решением жены, поэтому решил устроить побег.

В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простынях. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз. Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи.