Мужчина бегал голышом на улице с ножом и порезал своего отца

Неадекватный мужчина ранил ножом своего отца

В Борисполе Киевской области 30-летний мужчина бегал голышом на улице с ножом.

Происшествие случилось на ул. Березовой. Неадекватный мужчина ранил тем самым ножом своего отца, сообщили в патрульной полиции Киевской области.

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"Вчера, около 20:00, патрульные получили вызов, мужчина, возможно, под действием наркотических веществ бегал голышом по улице и нанес телесные повреждения отцу. Прибыв на вызов патрульные заметили следы похожие на кровь во дворе и в доме. Также они обнаружили 57-летнего пострадавшего. Поскольку мужчина имел несколько резаных ран на спине и ухе, инспекторы предоставили домедицинскую помощь. Немедленно вызвали на место происшествия медиков, которые в дальнейшем госпитализировали пострадавшего", - говорится в сообщении.

В одной из комнат дома патрульные нашли резника. У него в руках был нож со следами бурого цвета, похожими на кровь.

Полицейские немедленно задержали вероятного нападающего и передали его следователю. В дальнейшем обстоятельства этого события будет устанавливать следственно-оперативная группа.

В Запорожье 41-летний мужчина сделал себе харакири - нанес несколько ударов ножом. Инцидент произошел вчера, 5 января на ул. Магара.