Мужчина 2 года глумился над родной дочерью

На Черниговщине мужчина 2 года насиловал дочь. Фото - cheline.com.ua

В городе Остер Черниговской области 34-летний мужчина в течение 2-х лет насиловал свою 14-летнюю дочь.

2 января с соответствующим заявлением в полицию обратился начальник службы по делам семьи местного городского совета. После осмотра ребенка врач подтвердил, что девочку насиловали, сообщает ЧЕline.

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Горе-отца уже задержали и сообщили о подозрении.

Если вину мужчины докажут - ему грозит до 15 лет за решеткой.

В полицию Ивано-Франковской области обратилась мать несовершеннолетней девочки. Она заподозрила, что ее муж вступает в половые сношения с их 14-летней дочерью.