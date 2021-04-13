Мужчин водит постоянно: рассказали о женщине, которая устроила секс утехи в подъезде

Местные жалуются, что из-за женщины, которая ведет аморальный образ жизни, они потеряли покой Фото: prykarpattya.com

Во Владимире-Волынском Волынской области жители многоэтажки застукали свою соседку за секс утехами непосредственно в подъезде дома.

Местные жалуются, что из-за женщины, которая ведет аморальный образ жизни, они потеряли покой, пишет tsn.ua.

"Это было 16 часов дня. Я зашла в подъезд и услышала характерные звуки, подумала, что может дети играют. Поднимаюсь по лестнице — лежит пара и занимается сексом. Нетрезвая соседка Юлия и какой-то незнакомый мужчина. Мне нужно было пройти на 5 этаж. Пришлось переступать через них. Я сделала замечание, но они дальше свое делают. Когда зашла к себе в квартиру, в дверях застала дочь, которая хотела выйти на улицу. Я не позволила. Сама же вышла снова, чтобы посмотреть, ушли ли они. Нет, они просто поменяли позу. Тогда я сделала фото и пригрозила, что вызываю полицию", - рассказала жительница дома №63 на улице Полесской Сечи Ирина.

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Женщина говорит, что Юлии около 40 лет, она переехала в их дом из Львовской области несколько лет назад, квартиру она унаследовала от родителей. У нее было двое детей: девочка и мальчик. Однажды дети по недосмотру чуть не сгорели. Затем их изъяли из семьи и отправили в детдом. Сейчас они живут в доме семейного типа.

"Она раньше такой не была. Дети были умненькие, воспитанные, вежливые. Она одевалась в чистое. А потом пошла в заблуждение. Постоянно водит мужчин в квартиру, пьянствует на лестничной площадке. Бывает ее кавалеры производят потребности в подъезде, спят в нас под дверью. В квартире дверь постоянно открыта. За долги все выключили ", - рассказала соседка.

Ирина говорит, что жильцы дома неоднократно вызывали полицию, но никаких сдвигов в поведении соседки Юлии нет. Штрафы, ей выписывают, она не платит. Жители подъезда "отдыхают", когда Юлия иногда "исчезает", как она сама говорит "выходит замуж". Куда обращаться дальше, чтобы решить проблемы с женщиной, соседи не знают.

Интернет-сеть возмутили фото, где два человека занимаются сексом среди бела дня на лестничной площадке в подъезде. О человеке, которого застукали с Юлией известно, что он живет в собственной квартире в доме №63 на улице Полесской Сечи. Соседи просят обратить на это внимание местные власти, поскольку полиция бессильна.