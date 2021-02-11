Мужа депутата подозревают в подрыве фермера - СМИ

Мужа депутата Запорожского областного совета Игоря Македонского подозревают в покушении на местного фермера. Фото: forpost.media

В Запорожье раскрыли покушение на 67-летнего фермера из Приморского района. Ему оторвало стопу при взрыве гранаты Ф-1, которую установили на двери амбара. Трагедия произошла 21 июля прошлого года.

Подозреваемым оказался местный 49-летний житель, сообщили в отделе коммуникации области. На время следствия он будет находиться под стражей по решению суда.

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"По результатам проведенного комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель", - сказано в сообщении.

Подозреваемый - муж депутата Запорожского областного совета от "Слуги народа" Светланы Македонской Игорь Македонский, по данным местных СМИ. О мотиве преступления не сообщается.

Злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

В Кировоградской возле одного из частных домов произошел взрыв. Погиб 64-летний предприниматель. Он был директором гранитного карьера. По предварительным выводам экспертов, мужчину разорвало взрывом от гранаты Ф-1.