Муж поджег авто и с ним - жену

На Запорожье мужчина облил бензином и поджег свой автомобиль, а с ним жену. Фото: instagram.com/zlata_nekrasova111

В поселке Кушугум Запорожского района в гараже частного дома произошел пожар. Мужчина облил бензином и поджег свой автомобиль. А вместе с ним жену 29-летнюю Анастасию.

Женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня, 8 ноября, ей будут делать первую операцию, сообщила в Іnstagram волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

"У Анастасии 52% глубоких ожогов. Мужчина облил бензином машину и поджег, она стояла рядом. Состояние крайне тяжелое, давление постоянно скачет, нуждается в лекарствах и множестве операций", - написала Некрасова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина хотел взорвать дом с женой и детьми

Женщина получила термический ожог пламенем третьей степени туловища, конечностей, головы 63%, по словам врачей.

У мужчины отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, мягких тканей лица, кистей, нижних конечностей первой и второй степени 20%. Он в соседней палате.

Сейчас для лечения женщины волонтеры собирают средства.

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег сожительницу. Во время задержания он пытался сжечь и полицейских.