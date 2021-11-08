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понедельник, 08 ноября 2021 13:02

Муж поджег авто и с ним - жену

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Муж поджег авто и с ним - жену
На Запорожье мужчина облил бензином и поджег свой автомобиль, а с ним жену. Фото: instagram.com/zlata_nekrasova111

В поселке Кушугум Запорожского района в гараже частного дома произошел пожар. Мужчина облил бензином и поджег свой автомобиль. А вместе с ним жену 29-летнюю Анастасию.

Женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня, 8 ноября, ей будут делать первую операцию, сообщила в Іnstagram волонтер и заместитель председателя Запорожской ОГА Злата Некрасова.

"У Анастасии 52% глубоких ожогов. Мужчина облил бензином машину и поджег, она стояла рядом. Состояние крайне тяжелое, давление постоянно скачет, нуждается в лекарствах и множестве операций", - написала Некрасова.

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Женщина получила термический ожог пламенем третьей степени туловища, конечностей, головы 63%, по словам врачей.

У мужчины отравление продуктами горения, ожог верхних дыхательных путей, мягких тканей лица, кистей, нижних конечностей первой и второй степени 20%. Он в соседней палате.

Сейчас для лечения женщины волонтеры собирают средства.

В Донецкой области 36-летний мужчина облил легковоспламеняющимся веществом и поджег сожительницу.

Во время задержания он пытался сжечь и полицейских.

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Дата
08
ноября

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