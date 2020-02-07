Мукачевский горсовет попросил президента ввести Нацгвардию

Место события. Фото: mukachevo.net

Из-за стрельбы, которая возникла 7 февраля в Мукачево, Мукачевский горсовет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.

Также местные власти попросили сменить руководство управления городской полиции, сообщили в пресс-службе горсовета.

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающую криминогенную ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - отметила в обращении к президенту пресс-служба горсовета.

Кроме просьб о замене руководства, попросил и усилить личный состав полиции, ее материально-техническое обеспечение полиции современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

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7 февраля в 9:50 в Мукачево на Закарпатье произошла стрельба на ул. Сеченова. По предварительной информации, ранения получили 24-летний и 40-летний мукачевцы. Они находятся в медучреждениях, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.