Мошенники взялись за ковид больных - действуют от имени волонтеров

Мошенники требуют деньги за использование кислородных концентраторов. Фото: Укринформ

В Одессе неизвестные от имени волонтеров требуют деньги за пользование кислородными концентраторами у ковид больных.

"Уже троим нашим подопечным, которые на кислороде, стали звонить люди с требованием срочно вернуть кислород в фонд. Мол, слишком вы долго пользуетесь. Кто звонит, выяснить пока не удалось. Человек, номер которого высветился, при попытке выяснить, что же это за Робин Гуд такой, на контакт не пошел. Другие двое звонили с закрытого номера", - рассказала руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова в Фейсбук.

Эта организация предоставляет в бесплатную аренду кислородное оборудование, как правило, тяжелобольным людям, которые в силу разных причин лечатся дома.

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3 ноября еще двоим подопечным организации позвонили с одного и того же номера и потребовали оплатить 5 тыс. грн, и при этом "даже карточку скинули".

"Неделю назад позвонили от моего имени нашей дарительнице и попросили от моего имени 15 тыс. грн на срочный сбор...", - написала Ножевникова.

Сейчас волонтеры пытаются разобраться в ситуации. Она подчеркивает, что кислород предоставляется бесплатно, и это прописано в договоре, который подписывает с "Корпорацией монстров" каждый пациент.

Ножевникова заявляет, что передаст всю соответствующую информацию в правоохранительные органы.

1 ноября о критической ситуации с кислородом для пациентов заявил директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян. "Утром 2 т кислорода завезли в городскую инфекционную больницу, также доставка ожидается еще в три медучреждения. Однако его хватит ненадолго. Каждый день потребности в кислороде растут", - говорил он.