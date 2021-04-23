Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 171
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 567
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 270
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 198
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 378
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 882
Фото
Все фото
4
3
4
5
5
Вандал ради легких денег повредил 80 могил
Вандал ради легких денег повредил 80 могил
Пьяный бизнесмен протаранил четыре авто и помочился на машину полиции
Пьяный бизнесмен протаранил четыре авто и помочился на машину полиции
Хакер &quot;охотился&quot; на персональные данные СБУшников
Хакер "охотился" на персональные данные СБУшников
Схватили рекетиров, которыми руководили российские воры в законе
Схватили рекетиров, которыми руководили российские воры в законе
Авария со школьниками на переходе: один ребенок в коме
Авария со школьниками на переходе: один ребенок в коме
Видео
Все видео
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
"Я мусульманин" - мужчина крушил маршрутку с пассажирами
"Я мусульманин" - мужчина крушил маршрутку с пассажирами
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии
Мужчина топором разгромил супермаркет, потому что жену заставили надеть маску
Мужчина топором разгромил супермаркет, потому что жену заставили надеть маску
Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе
Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 297
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 999
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 243
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 306
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 513
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 513
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 13:44

Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.

  Комментировать
Мошенник за сувенирные деньги &quot;купил&quot; более $120 тыс.
В Киеве разоблачили валютного мошенника, который обменял на сувенирные деньги более $120 тыс. Фото: pixabay.com

В Киеве разоблачили 46-летнего валютного мошенника, который обменял на сувенирные деньги более $120 тыс.

Клиентов искал в интернете. Встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники обменяли деньги пенсионерки на сувенирные

"Ранее неоднократно судимый мужчина разместил объявление на интернет-ресурсах об обмене наличных. Получив предложение пострадавших об обмене денег, встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов Киева. На месте передавал сувенирные деньги, используя банковские печатные упаковки, получал от потерпевших наличные в долларах и исчезал в неизвестном направлении", - рассказали в прокуратуре.

В общем мошенник обманул потерпевших на $121,1 тыс. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога более 1 млн грн. Устанавливаются другие факты его преступной деятельности.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен. Киевлянин разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Как запускали "ускоренное развитие" страны 35 лет назад

Каждую минуту чеканят 550 монет

Космическая станция Ranger-4 достигла поверхности Луны

Князья проиграли бой кочевникам

Помог развалить СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по нему

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 22212
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 16767
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 9891
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 7191
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6553
Происшествия
23-летнему военному по дороге на работу прострелили голову
23-летнему военному по дороге на работу прострелили голову Просмотров: 36
Вандал ради легких денег повредил 80 могил
Вандал ради легких денег повредил 80 могил
4
 Просмотров: 135
Врачи воздерживаются от прогнозов: рассказали о состоянии детей, которых сбили на переходе
Врачи воздерживаются от прогнозов: рассказали о состоянии детей, которых сбили на переходе Просмотров: 90
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом
 Просмотров: 270
Пьяный бизнесмен протаранил четыре авто и помочился на машину полиции
Пьяный бизнесмен протаранил четыре авто и помочился на машину полиции
3
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
15
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
4
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
2
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
Голосов: 352
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть