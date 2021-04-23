Мошенник за сувенирные деньги "купил" более $120 тыс.

В Киеве разоблачили валютного мошенника, который обменял на сувенирные деньги более $120 тыс. Фото: pixabay.com

В Киеве разоблачили 46-летнего валютного мошенника, который обменял на сувенирные деньги более $120 тыс.

Клиентов искал в интернете. Встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Ранее неоднократно судимый мужчина разместил объявление на интернет-ресурсах об обмене наличных. Получив предложение пострадавших об обмене денег, встречался с ними на территории Печерского и Шевченковского районов Киева. На месте передавал сувенирные деньги, используя банковские печатные упаковки, получал от потерпевших наличные в долларах и исчезал в неизвестном направлении", - рассказали в прокуратуре.

В общем мошенник обманул потерпевших на $121,1 тыс. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога более 1 млн грн. Устанавливаются другие факты его преступной деятельности.

В Киеве оперативники задержали мужчину, который под предлогом обмена валют завладел почти миллионом гривен. Киевлянин разместил в интернете объявление об обмене валюты по выгодному курсу, но на встречу с "клиентом" отправил постороннее лицо.