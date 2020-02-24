Мошенник "отжал" квартиру горсовета: показали фото подозреваемого

В Днепре разыскивают мошенника, который присвоил квартиру по ул. Маршала Малиновского. Помещение находилось в коммунальной собственности территориальной общины города.
К преступлению может быть причастен 36-летний Юрий Колодяжный, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"В полицию поступило обращение Днепровского городского совета о том, что неустановленные лица завладели квартирой", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по статье "мошенничество".
Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить по телефону (095) 212 25 29.
42-летняя жительница Хмельницкой присвоила в Киеве квартиру, которая принадлежит городскому совету. Женщина подделала решение суда, а затем с помощью частного нотариуса оформила право собственности.
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