Мошенник "отжал" квартиру горсовета: показали фото подозреваемого

В Днепре разыскивают 36-летнего Юрия Колодяжного по подозрению в присвоении квартиры. Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре разыскивают мошенника, который присвоил квартиру по ул. Маршала Малиновского. Помещение находилось в коммунальной собственности территориальной общины города.

К преступлению может быть причастен 36-летний Юрий Колодяжный, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию поступило обращение Днепровского городского совета о том, что неустановленные лица завладели квартирой", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Всех, кто узнал мужчину на фото, просят сообщить по телефону (095) 212 25 29.

42-летняя жительница Хмельницкой присвоила в Киеве квартиру, которая принадлежит городскому совету. Женщина подделала решение суда, а затем с помощью частного нотариуса оформила право собственности.