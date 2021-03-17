Мошенник 3 года скрывался от тюрьмы в диване

В Дрогобыче полицейские задержали злоумышленника, который три года скрывался от правосудия. Фото: lv.npu.gov.ua

В Дрогобыче Львовской области осужденный за мошенничество 50-летний мужчина скрывался в диване.

Приговор - 4 года за решеткой - он получил еще в 2018-м. С тех пор был в розыске. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Взял у потерпевшей около 25 тысяч долларов якобы для приобретения грузового автомобиля для ее предпринимательской деятельности. Однако грузовик не приобрел и деньги не вернул. В 2018 году суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Кроме 4 лет за решеткой, присудил взыскать в пользу потерпевшей материальный ущерб в сумме 193,5 тысяч гривен и моральный ущерб в сумме 20 тысяч гривен. Однако осужденный скрывался от исполнения наказания", - рассказали в полиции.

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Полицейские установили, что мужчина вернулся в город и может находиться по месту жительства.

"Оперативники провели обыск. И нашли мужчину - прятался в специально обустроенном тайнике в диване", - добавили в полиции.

Злоумышленник задержан и доставлен в изолятор временного содержания.

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали мужчину, которого искали за совершенное убийство и разбои. После оглашения приговора, он снял электронный браслет и сбежал. Преступника нашли у родных в селе Красные Поды Криворожского района. От полиции он спрятался в диване. Мужчина находится под стражей. Его ждет наказание в виде 17 лет лишения свободы.