Мошенница "продавала" в интернете несуществующую обувь и после получения предоплаты исчезала

Мошенница в социальной сети продавала несуществующие товары и брала предоплату. После ее получения блокировала покупателей

На Кировоградщине разоблачили женщину, которая через интернет обманывала людей.

Мошенница в социальной сети продавала несуществующие товары и брала предоплату. После ее получения блокировала покупателей, сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

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"23-летняя женщина создавала фиктивные страницы в социальной сети. Там она размещала объявления о продаже женской обуви. От покупателей фигурантка требовала предоплату или полную оплату за товар. Однако после получения денег, она блокировала клиентов и не выполняла своих обязательств", - говорится в сообщении.

Женщина обманула более 200 человек. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет почти 400 тыс. грн.

В доме женщины полицейские провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, которые использовались в преступной деятельности.

За мошенничество женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

В Николаеве полицейские разоблачили жителя Мариуполя, который в аферах по продаже товаров через интернет обманул людей по всей Украине. Мужчина размещал объявления на сайтах о продаже строительных материалов, требовал от покупателей предоплату, получив ее, исчезал без передачи людям товара.