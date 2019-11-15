Мощный взрыв полностью разнес дом

Фото: cn.dsns.gov.ua

В городе Мена на Черниговщине по неизвестным причинам взорвался частный дом. Погибших и пострадавших нет.

Чрезвычайное происшествие случилось 15 ноября по улице Первомайской, 12, сообщают в пресс-службе ДСНС области.

Взрыв уничтожил значительную часть хозяйства. Весь дом и двор охватило пламя.

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Хозяев не было дома. Впрочем соседи видели, что накануне в доме были посетители.

Очевидцы допускают, что причиной взрыва могла стать утечка газа. Впрочем окончательную причину выяснит следственно-оперативная группа ДСНС.

В селе Сагаревка Буринского района Сумской области в частном доме взорвался газ. Пострадал мужчина и 3 дочерей. Накануне он установил в кухне газовый баллон. Девушки услышали необычный запах и сообщили отцу. Тот проветрил помещения, а затем зажег конфорку. Тут же раздался взрыв.