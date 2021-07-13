Молоко и хлопья: пассажиры шокировали диким поведением в метро

В метро "блогеры" обливались молоком. Фото: скриншот с видео

В столичном метро на станции Арсенальная подростки испачкали вагон молоком и хлопьями.

Соответствующее видео распространил "Ху*вый Киев" в Instagram.

"Около пяти "блогеров" зашли в вагон и начали делать рекламу своего паблика в Instagram. Одному пассажиру это не понравилось", - говорится в посте.

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На кадрах видно, что одному из парней надели на голову "конус". Его наполнили молоком и насыпали хлопья. Когда подростку стало нечем дышать, он вылил все на пол.

Один из пассажиров, который стоял рядом, сделал замечание компании. Те не отреагировали. Подросток снова вылил молоко на пол вагона. Тогда пассажир толкнул его ногой в спину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хуевый Киев (@hueviy.kiev)

Во время поездки в поезде двое пассажиров начали курить сигареты и снимать это на видео. Оно появилось в сети. В комментариях разгневанные украинцы отреагировали на инцидент. Мол, когда одни не могут добраться на работу из-за отсутствия спецпропусков, другие устраивают такое. Нарушителей вычислили и задержали.