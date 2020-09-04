Молодая мать умерла после родов Фото: Kremenets.info

В Кременецком районе Тернопольской области во время родов умерла молодая мать. За ее жизнь боролись врачи, однако, это не дало результатов

Об этом сообщается на странице сообщества "Кременец Инфо" в соцсети Facebook.

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"Горе и боль печали — трудно передать... Слов для успокоения — нет... Очень жаль, слезы... Перестало биться сердце Довгаль Русланы. Долгое время после родов врачи боролись за ее жизнь в реанимации, но, к сожалению, спасти ее не удалось", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что роженица длительное время находилась в реанимации.

В городе Александрия Кировоградской области умерла роженица. Женщине было 25 лет. Ее малыша спасли.