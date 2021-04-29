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четверг, 29 апреля 2021 17:55

Мог быть жертвой семейного насилия: эксперт о подростке, который вырезал семью

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Мог быть жертвой семейного насилия: эксперт о подростке, который вырезал семью
Киевлянин 16-летний Максим Сумин, который зарезал родителей и младшего брата, находится под стражей без права на залог. Мотив преступления устанавливаю. Фото: скриншот с видео "Чрезвычайных новостей"

Киевлянин 16-летний Максим Сумин, который зарезал родителей и младшего брата, находится под стражей без права на залог.

Трое суток он жил с трупами родных. А когда их начали искать - попытался скрыться. Подросток забрался в окно на седьмом этаже и полез к соседям этажом выше. Соседка, которая впустила парня в квартиру через окно, рассказала, что он сидел на кондиционере и просил о помощи. Сказал, что родители бросили его, и он уже 7 дней сидит дома один. Он попросил воды, поблагодарил и ушел.

Почему парень жил с трупами, почему убегал, осознавал ли свои действия, имеет ли отклонения - должна ответить судебно-психиатрическая экспертиза. Причин такого поведения может быть несколько. В частности - семейное насилие, считает психиатр Александр Иванов.

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"Могло иметь место насилие физическое, или даже сексуальное в раннем возрасте. Но это предположение. Толчком также могло стать поведение матери, то, что бралась за нож. Потому что модель поведения детей формируют не школа и учителя, а родители. Возможно имела место психическая болезнь, которая передалась сыну по наследству. Последнее слово за судебно-психиатрической экспертизой. Говорить, что можно было избежать трагедии, нет смысла. Нельзя было. У нас не работают социальные институты - никакие. Соседи что-то будут делать? Их попросят уйти куда подальше. И они обязаны уйдут", - сказал Gazeta.ua эксперт.

За убийство двух и более людей наказывают пожизненным заключением. Но Максим несовершеннолетний. Потому если его признают вменяемым - ему грозит максимум 15 лет за решеткой.

В Киеве 16-летний Максим Сумин зарезал 49-летнего отца, 41-летнюю мать и брата 7-летнего Андрея 22 апреля. Трое суток жил в квартире с трупами - ходил по делам, готовил себе пищу. Когда 26 апреля к квартире пришла бабушка и начала стучать в дверь - сбежал. Задержали его на улице. При себе имел окровавленный нож.

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29
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