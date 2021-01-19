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вторник, 19 января 2021 15:06

Многодетные родители не успели спасти 2-летнюю дочь
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В Одесской области загорелся дом многодетной семьи. Погиб 2-летняя девочка
Фото: od.npu.gov.ua
В Одесской области загорелся дом многодетной семьи. Погиб 2-летняя девочка
В Одесской области загорелся дом многодетной семьи. Погиб 2-летняя девочка

В селе Новосавицкое в Велико-Михайловском районе Одесской области этой ночью, 19 января, загорелся дом на ул. Молодежной, 6.

Спасатели во время тушения пожара нашли тело 2-летней девочки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В момент возгорания дома внутри находилась 23-летняя хозяйка с 4 маленькими детьми. Все они крепко спали. 28-летний хозяин семейства в то время помогал по хозяйству своему родственнику. Женщина проснулась от удушья, когда в доме было полно дыма. Она схватила на руки 5-месячного младенца, разбудила сыновей 6 и 4 лет и выбежала с ними на улицу, не найдя лишь 2-летней дочери. Вслед в дом за ребенком побежал отец, но из-за сильного пламени и угарного дыма его усилия спасти ребенка были напрасные", - рассказали полицейские.

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Возгорание в доме произошло из-за неисправного печного отопления. Пожар начался с чердака, по предварительной информации спасателей.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Следователи открыли уголовное производство.

В Павлограде на Днепропетровщине при пожаре в частном доме погиб 12-месячный мальчик. Трагедия произошла утром 19 января на ул. Попова. Еще одного мальчика 4 лет удалось спасти.

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