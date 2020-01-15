На Харьковщине 32-летняя многодетная мать прыгнула с 8-го этажа. Фото - times.cv.ua

В Лозовой на Харьковщине с балкона квартиры на 8-м этаже выпрыгнула 32-летняя женщина.

Без матери остались четверо детей - полтора, 4, 11 и 13 лет, пишет 05745.com.ua.

В тот день женщина поссорилась с 52-летним сожителем. От полученных травм она скончалась в автомобиле скорой помощи.

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Сейчас дети временно проживают с тетей, сообщили в Службе по делам детей Лозовского горсовета. Всех планируют отдать на воспитание отцу двух самых младших. Мужчина собирает для этого необходимые документы. Дети первое время проживания у отца будут под присмотром соцслужб.

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