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среда, 14 июля 2021 19:15

"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве

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&quot;Мне пох*й, кто тебя там ждет&quot; - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Таксист Bolt обложил матом пассажирку. Фото: pixabay.com

Водитель службы такси Bolt, на просьбу пассажирки подъехать ближе, отреагировал ненормативной лексикой.

Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Facebook.

Девушка рассказала, что вызвала такси 13 июля. Заказывая поездку, указала точное место, где она стояла.

"Таксист на KIA просто проехал мимо меня. Поскольку я была с пакетами, решила не бежать за ним, а позвонила ему и попросила вернуться. Уже тогда он начал хамить и говорить, что я виновата в том, что он не туда поехал", - рассказала девушка.

Когда пассажирка села в машину, таксист в грубой форме начал с ней разговаривать. На все ее реплики отвечал бранью. Почему водитель отказался везти девушку, неизвестно.

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"Ты не вызвала такси, а только зарегистрировала поездку. Почитай, бл*ть, условия. Какие нах*й деньги с твоей карточки? Я причем тут? Отмени поездку. Мне пох*й, кто тебя там ждет", - сказал таксист .

Пассажирка заявила, что вызовет полицию, если ей не вернут деньги.

"Судя по программе GetContact у этого человека крайне сомнительная репутация и успел поработать он не в одной службе такси. Интересно, в Bolt обязательное правило брать таких отбитых на работу?", - добавила девушка.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

Такой инцидент с водителями службы такси Bolt происходит в Киеве не впервые. Таксист не доехал 100 м до места назначения. На замечание, водитель все же проехал это расстояние. Затем пассажирку "силой вытащил из машины, ударил в лицо и бросил на асфальт". Пострадавшая обратилась в полицию и компанию Bolt. Там ей предложили промокод на следующую поездку.

В компании Bolt ждут результатов следствия. Если вину водителя докажут, его возобновят на работе. Если наоборот, таксовать мужчине наверняка позволят.

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