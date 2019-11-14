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четверг, 14 ноября 2019 09:10

"Мне можно": преподаватель курил и оскорблял студентов на паре

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&quot;Мне можно&quot;: преподаватель курил и оскорблял студентов на паре
В Ивано-Франковске преподаватель курил в аудитории. Фото: osvitanova.com.ua

В Ивано-Франковске преподаватель в училище №13 на улице Пасечной курил сигарету в аудитории.

Студенты сделали ему замечание, ведь в аудитории ученик был с астмой. Преподаватель хамил и возмущаться, а также угрожал студенту, который обещал пожаловаться, передает "РБК-Украина".

"Мне нельзя курить", "Слышишь ты, гимн * к!", "Я тебя сейчас в '* бу", "Будешь потом убирать" - высказывался преподаватель на лекции.

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Видео инцидента опубликовали на странице в Instagram @ f.r.a.n.k.i.v.s.k.y.y.

11 ноября в Прилуках Черниговской области повесился 17-летний парень. Тело обнаружили родные, когда вернулись домой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Дата
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