Младенец умер в утробе матери. Родители обвиняют медиков

В больнице на Тернопольщине младенец умер в утробе матери. Действия врачей расследуют полицейские. Фото: bdzhola.com

В Борщевский районной больнице в Тернопольской области младенец умер в утробе матери. Родные обвиняют врачей.

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником расследуют правоохранители, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевшая сообщила, что стояла на учете в Борщевской райбольнице. Когда начались схватки, ее привезли в роддом. Однако дежурный медик к ней не подходил, а осмотр проводил акушер, консультируясь по телефону с лечащим врачом. Последний раз сердце ребенка прослушивалось в семь утра, уже через час медики заявили, что ребенок мертв", - говорится в сообщении.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Продолжается следствие.

В городе Черняхов Житомирской области во время родов умерла 36-летняя мать троих детей и ее младенец. Во время родов у нее началось сильное кровотечение, которое и стало причиной смерти.