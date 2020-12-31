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четверг, 31 декабря 2020 17:53

Митингующие чуть не взлетели на воздух

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Митингующие чуть не взлетели на воздух
В Киеве у протестующих под КГГА загорелся баллон с газом. Фото: скриншот с видео "Киев оперативный"

Возле здания Киевской городской госадминистрации в Киеве чуть не произошел взрыв.

У митингующих, живущих в палатках под зданием, вспыхнул газовый баллон. Видео с места происшествия опубликовал "Киев оперативный".

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На кадрах видно, что баллон вспыхнул прямо на тротуаре, рядом проходят люди. Протестующий пытается потушить баллон водой, но все напрасно.

Взрыва удалось избежать, огонь потушили с помощью огнетушителя. О пострадавших не сообщается.

Более тысячи предпринимателей вышли на протест под Верховную Раду 15 декабря. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022-го, ослабить карантин для бизнеса.

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