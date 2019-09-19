"Минеру" моста Метро смягчили обвинение

Мужчине, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве, изменили квалификацию уголовного производства. Об этом заявил во время брифинга начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
"В прокуратуре уже согласовано подозрение по статьям "Хулиганство" и "Ложное сообщение о заминировании". Обвинения в подготовке к террористическому акту, как было сразу возбуждено уголовное производство, полиция выдвигать ему не будет", - сказал он.
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По словам Крищенко, эта позиция полиции согласована с прокуратурой. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой вместо пожизненного заключения.
Причиной такого поступка подозреваемого стал ряд жизненных неудач. Он уже извинился перед всеми и сказал, что сожалеет. Министерство по делам ветеранов предоставило подозреваемому адвоката, сообщила руководительница ведомства Оксана Коляда.
Алексей Белько, который захватил столичный мост Метро, требовал встречи со своей девушкой. Об этом злоумышленник заявил во время переговоров с правоохранителями.
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