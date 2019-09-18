"Минера" моста Метро задержали

Правоохранители задержали мужчину, который захватил мост Метро.
Спецподразделения Корд и Альфа провели штурм, в результате которого злоумышленник был задержан. Об этом сообщает Thebabel.
Штурм начался в 19:19. На мост выехали БТР и бронемашина Козак, за ними двигались силовики. В 19:30 мужчина уже был задержан.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что злоумышленник находился под алкогольным или наркотическим опьянением. В телефонном разговоре он не выдвинул четких требований.
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Мужчину, который захватил мост Метро в Киеве, зовут Алексей Николаевич Белько - уроженец крымского Фороса и военнослужащий ВСУ. Он контрактник и считается начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах.
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