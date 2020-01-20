"Минера" моста Метро отправят в психбольницу

20 сентября 2019 суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. грн. ФОТО: newsone.ua

Суд принял решение поместить "минера" столичного моста Метро в психиатрическую больницу.

Сообщает об этом пресс-служба прокуратуры города Киев.

"Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что известно о "минере" столичного моста Метро: видео

Алексей Белько захватил мост Метро в Киеве 18 июня 2019 г. Угрожал его взорвать. Единственное, чего требовал — встречи со своей девушкой. Поскольку никаких других четких требований не объявлял, правоохранители решили мост штурмовать. Перед задержанием Белько выбросил карабин, который имел при себе. Сопротивления правоохранителям не оказывал. Уголовное производство полиция сначала возбудила по статье о подготовке к террористическому акту. Однако позже квалификацию дела изменили — подозрение выдвинули за хулиганство и ложное сообщение о заминировании.