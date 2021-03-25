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четверг, 25 марта 2021 09:29

"Миллионерам можно все": стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом

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&quot;Миллионерам можно все&quot;: стало известно, почему женщина бегала голая перед костелом
Фото: mukachevo.rayon.in.ua

У женщины, которая гуляла голой по Мукачево Закарпатской области, нашли нож.

По предварительной информации, она хотела покончить с собой, сообщил представитель патрульной полиции Закарпатской области Эрнест Завадский, передает tsn.ua.

"Патрульные дважды выезжали на этот вызов. Первый раз поступило сообщение, что посреди дороги гуляет обнаженная девушка. Когда полиция через некоторое время приехала во второй раз, то предварительно выяснилось, что эта 23-летняя девушка хотела покончить с собой. У нее забрали нож. Патрульные полицейские отвезли ее в Мукачевскую центральную районную больницу и передали врачам", - сказал Завадский.

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В сети появилась информация, якобы, когда полиция позвонила матери женщины, та ответила, что "пусть ее дочь выбросится с моста". Патрульные это опровергли.

Голую женщину в городе заметили 23 марта. Ее сняли на видео случайные прохожие. Женщина сначала полностью разделась на тротуаре перед костелом. Далее выбежала на пешеходный переход, где махала руками и кричала: "Миллионерам можно все". Впоследствии она легла на переходе перед автомобилем, который остановился.

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25
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