Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: восемь погибших

Микроавтобус попал в ДТП под Псковом. Фото: Медуза

На трассе в Псковской области в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону

По предварительной информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек - водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.

Все погибшие, предположительно, граждане Украины. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине. "Предположительно, погибшие - граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", - указала собеседница агентства.

По информации, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

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