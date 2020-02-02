Микроавтобус, что перевозил больного, столкнулся с легковушкой: пострадали 3 человека

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В Одессе на регулируемом перекрестке столкнулись микроавтобус "ГАЗ 32213-14" и легковушка Hyundai Grandeur.

В результате ДТП "ГАЗ" перевернулся, сообщает патрульная полиция в Одесской области.

Травмы получили 3 человека.

6-летний ребенок с Hyundai, водитель и пассажир "ГАЗ" доставлены в больницу. Причины аварии устанавливает следствие.

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По неподтвержденным данным, в микроавтобусе находились военнослужащие. Они перевозили кардиологического больного.

В Запорожской области в результате аварии погиб 48-летний мужчина. Его за рулем автомобиля Daewoo Lanos раздавил грузовик MAN.