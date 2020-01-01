Мгновенное наказание: очевидцы избили пьяного водителя-нарушителя

Автор: скриншот В Николаеве нетрезвого водителя избили очевидцы нарушение правил дорожного движения

В Николаеве нетрезвого водителя избили очевидцы нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел утром 1 января на Центральном проспекте. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на одностороннюю полосу движения на проспекте и заблокировал движение транспорта в сторону улицы Садовой для других автомобилей, сообщает издание Nikolaev24.

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Как сообщили в полиции, водитель выехал на одностороннюю улицу и начал движение "против течения". В районе пересечения с улицей Московской его движение остановили другие водители. Между сторонами разгорелся конфликт.

Свидетели нарушение ПДД успели изрядно "попинать" виновника за его поведение.

На место происшествия вызвали патрульную полицию, которая и спасла мужчину от расправы разъяренных очевидцев происшествия.

В Киеве на проспекте Науки в Голосеевском районе водитель "Ягуара" сбил двух пешеходов, после чего попытался скрыться с места происшествия. Его вытащили из машины и избили. По словам очевидцев, он был сильно пьян. В машине нашли удостоверение, выданное Национальной полицией Украине и оружие.