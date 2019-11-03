Металлическая конструкция упала на людей - есть травмированные

Конструкция травмировала 6 человек. Фото: Facebook

В Николаеве упала металлическая конструкция, установленная организаторами полумарафона.

Шесть человек получили ранения, сообщает "Сегодня".

Очевидцы сообщают, что огромные буквы не были закреплены и упали на людей, которые фотографировались рядом.

Всех пострадавших доставили в больницу с травмами.

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Полиция Николаева начала расследование обстоятельств происшествия.

В Хмельницкой области, в райцентре Красилов ветер сорвал крышу со здания местной прокуратуры. Событие произошла 11 марта около 9.00, сообщил руководитель Староконстантиновской местной прокуратуры Василий Слепец.